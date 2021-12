Subsecretário da Reparação de Salvador é suspeito de assédio sexual

O subsecretário Valcy Evangelista da Silva, da Secretaria Municipal de Reparação, é suspeito de ter cometido assédio sexual contra uma funcionária do Partido Verde (PV). Ele iria depor na manhã desta terça-feira, 18, na 7º Delegacia Territorial (DT) do Rio Vermelho, mas a audiência foi remarcada para a tarde desta quarta, 19, às 14h.

O delegado Artur Ferreira, que está investigando o caso, informou que a vítima, que não teve o nome revelado, prestou uma denúncia do suposto assédio. De acordo com investigações preliminares, a vítima e o suspeito teriam um "vínculo de amizade".

"Até o momento não posso afirmar nada. Ele virá depor amanhã (quarta) e depois de ouvi-lo é que poderei ter um parecer mais objetivo", disse o delegado.

Artur Ferreira ainda contou que será preciso investigar o caso com bastante cautela para saber se realmente houve um assédio sexual, por causa da suposta relação de amizade que eles tinham. "O caso é muito delicado. Tenho que averiguar a questão da hierarquia, mas até o momento não posso afirmar nada. Só depois das investigações", concluiu.

A equipe de reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretária Municipal de Reparação, por meio do telefone da assessoria de comunicação, mas até o momento ninguém poderia esclarecer o caso.

*Sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo