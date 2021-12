Subprefeituras oferecerão 450 serviços

A administração ACM Neto trabalha com um prazo máximo de 120 dias para pôr em funcionamento as quatro primeiras subprefeituras de Salvador (agora chamadas "prefeituras-bairro"). Cajazeiras, subúrbio, Centro Histórico e Itapuã serão as primeiras áreas contempladas, segundo previsão do coordenador de descentralização da prefeitura, Reinaldo Braga.

O projeto foi uma das principais propostas de campanha do novo prefeito e tem como objetivo oferecer cerca de 450 serviços municipais em cada unidade. Dessa forma, o cidadão que necessite solicitar documentos, fazer denúncias e demais pedidos poderá ser atendido sem precisar se deslocar até as sedes dos órgãos municipais, a maioria no Centro.

De acordo com Braga, com a implantação das subprefeituras, os soteropolitanos poderão ter acesso a serviços desde os mais complexos, como negociação de dívidas com o município e base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), até segunda via de documentos. "A meta é chegar a 90% dos serviços mais procurados sendo prestados nos próprios bairros", ele projetou.

Os imóveis onde as sedes funcionarão já foram alugados e, embora ainda não estejam prontos, já têm endereços definidos: a prefeitura-bairro do subúrbio vai ser instalada em Paripe, na Rua Pará; a do Centro Histórico, no Edifício Ranulfo Oliveira, localizado na Praça da Sé; a de Cajazeiras ficará na Rua Estrada do Coqueiro Grande, em Fazenda Grande II; e a de Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, número 17.

Para que comecem a funcionar, está sendo finalizado o processo de licitação para compra de materiais e mobiliário para as sedes. Além disso, estão sendo elaborados os projetos arquitetônicos de cada sede, que serão assinados por funcionários da Fundação Mário Leal Ferreira. Para administrar as prefeituras-bairro, foram nomeados quatro gestores: Sosthenes Macedo (Subúrbio), Fábio Ramos (Centro Histórico), Alan Muniz (Cajazeiras) e Jaqson Souza (Itapuã).

Após o Carnaval, terá início o curso de qualificação dos servidores, que foram deslocados de outras secretarias. "Utilizamos como critério de escolha o excedente de pessoal de outros órgãos. O treinamento foi sugerido pelos próprios servidores selecionados e é uma forma de reciclar essas pessoas, que têm qualidades e estão subutilizadas em algumas secretarias", disse o coordenador.

Será feito um balanço dos serviços oferecidos este ano nas subprefeituras, e o resultado será entregue ao prefeito, que irá avaliar a possibilidade de ampliar o projeto em outras localidades da cidade. Até o final do ano, estão previstas a instalação na Cidade Baixa, Valéria, Pau da Lima, Cabula, Liberdade e orla. "As quatro primeiras prefeituras-bairro vão servir como teste. Quando começarem a funcionar, vamos analisar o que precisa mudar, acrescentar e melhorar os resultados. Só assim poderemos começar a pensar em implantá-las nos demais locais da cidade", acrescentou.

Funcionamento - Segundo Reinaldo Braga, o modelo de prefeituras-bairro é baseado no projeto que já funciona em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. "É uma proposta nova para os baianos. Na gestão anterior já existiam 18 subprefeituras. No entanto, elas não tinham autonomia nem estrutura para funcionar de fato. Por isso, o projeto fracassou", criticou o gestor.

