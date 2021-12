Submetralhadoras são encontradas dentro de casa em Fazenda Grande

Duas submetralhadoras, 81 munições e drogas foram apreendidas dentro de uma casa no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na manhã desta terça-feira, 10. Proprietários do imóvel foram encaminhados para a delegacia para prestar esclarecimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a guarnição realizava patrulhamento para coibir furtos e roubos a veículos na avenida San Martin, e por volta das 6h30, recebeu a denúncia de que havia vários homens fazendo uso de drogas e exibindo armas de fogo na Terceira Travessa Lídio Santos.

Com a aproximação policial, os suspeitos teriam disparado contra os policiais, que revidaram. A equipe realizou buscas na região após a fuga de um deles para o interior de uma residência no Beco Vila Verde, onde encontraram uma submetralhadora calibre 9mm de fabricação caseira com carregador, uma submetralhadora calibre 40 com carregador, uma balança, 43 munições calibre 9mm, 38 munições calibre 40.

Além das armas de fogo e munições, a PM informou que apreendeu na casa dois sacos contendo pinos de cor azul vazios, 115 pinos pequenos de cocaína, 27 pinos grandes com cocaína, um saco com maconha e outro contendo embalagens plásticas para o armazenamento de drogas.

Ainda conforme a PM, o suspeito conseguiu fugir pelo telhado e a PM conduziu os proprietários do imóvel para a 4ª delegacia para prestar esclarecimento. O Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) vai verificar o envolvimento dessas submetralhadoras em crimes.

