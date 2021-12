Submetralhadora e drogas são apreendidas no Nordeste de Amaralina

Apontado pela polícia por envolvimento com o tráfico, Augusto César Sacramento Santos, de 25 anos, mais conhecido como "Bacalhau", foi preso com uma submetralhadora e drogas na noite do sábado, 9, no Nordeste de Amaralina, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele foi abordado por uma equipe da Polícia Militar na rua Saul. Inicialmente, foram apreendidos 42 pinos de cocaína e R$ 600 em dinheiro.

Em seguida, após informações que Augusto César realizava assaltos com carros adulterados, os PMs localizaram dois veículos modelos Uno e HB20, na rua Cícero Simões. Durante vistoria, foi encontrada uma submetralhadora de calibre 380 no interior do HB20.

Augusto César foi encaminhado para audiência de custódia, no Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF). Já o material seguiu para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), que também fica localizada na avenida ACM.

