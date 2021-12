"Sua Nota" muda e deixa filantrópicas com receio de reduzir a arrecadação

Em meio a um cenário de dificuldades financeiras, representantes de entidades filantrópicas temem que, a mudança no formato do programa Sua Nota É um Show de Solidariedade, que antes era feito com a nota fiscal física e, este ano, passou a ser por meio eletrônico, reduza a arrecadação.

O recurso, concedido pelo Estado, é utilizado pelas instituições para compra de equipamentos, reforma, construção de alas nas unidades, entre outros fins. A preocupação foi confirmada ao A TARDE pela Federação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia (Fesfba) e pelo Sindicato das Santas Casas e Entidades Filantrópicas do Estado da Bahia (Sindifiba).

Até 2017, as entidades recebiam recursos de acordo com o quantitativo de notas fiscais que costumavam arrecadar. Atualmente, o cupom físico não vale mais. Para participar, é preciso que cada cidadão se cadastre no site do programa e escolha até duas entidades – uma, da área social e, outra, da área de saúde – para onde suas notas serão direcionadas.

No entanto, não basta só o cadastro. É preciso que, a cada compra, o cidadão solicite que o seu CPF seja inserido na nota fiscal, o que deve ser feito no caixa do estabelecimento. Caso não solicite, a cupom eletrônico não será encaminhado para a instituição escolhida.

Presidente da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, mantenedora do Hospital Martagão Gesteira, Emanuel Melo considera que o programa é "extremamente importante" para as filantrópicas e que a mudança para o meio eletrônico era "inevitável". "Antes, o processo era custoso. Havia uma logística para recolher e contar as notas. O nosso era feito por voluntários".

No entanto, Melo frisa que era necessário que todos os estabelecimentos já oferecessem a nota fiscal eletrônica. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), responsável pelo programa, cerca de 15 mil estabelecimentos utilizam o novo sistema. O órgão não informou quantas ainda não usam.

"Nossa preocupação é uma queda drástica na arrecadação de notas nestes primeiros meses ou anos. É preciso obrigar os estabelecimentos a se adequarem e pensar uma forma de minimizar esse impacto negativo. Os valores das seis últimas campanhas que são feitas por quadrimestre estão atrasados", destacou

Para reduzir impactos, o Martagão montou equipes para ir a diferentes pontos, como no Terminal Rodoviário e estações de ônibus, para cadastrar pessoas. "Se as pessoas criarem o hábito, será bom. É uma cultura que tem que ser modificada".

Superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Pontes conta que se preocupa com o cadastro das pessoas e a obrigatoriedade de solicitar sempre o CPF na nota. "São passos importantes para que o programa dê certo. Vamos precisar criar essa cultura. Antes, era mais fácil. Só a nota servia. Há quem não queira dar o CPF porque acha que o governo estaria vigiando. Temos que desmistificar isso".

Segundo ela, a verba derivada do Sistema Único de Saúde (SUS) não é suficiente para manter a instituição. A arrecadação, com o programa estadual, já vinha sofrendo reduções. Em 2006, a Osid chegou a receber R$ 509 mil por campanha. No final do ano passado, arrecadou R$ 100 mil.

"É um recurso fundamental. A Osid depende de doações e esse recurso vem nos ajudar em obras, reformas e investimentos. O que vem do SUS não dá para o custeio". Nos 19 anos do programa, a instituição recebeu cerca de R$ 15 e R$ 6 milhões e construiu parte do Hospital da Crianças, reformou o centro geriátrico e o centro de acolhimento da pessoa com deficiência, entre outras intervenções.

"Minha preocupação é como fazer com que as pessoas que não têm internet possam fazer o cadastro. Vamos disponibilizar computadores na sede e vamos fazer divulgação", ressalta a representante da entidade.

Secretaria

O superintendente de Desenvolvimento da Gestão Fazendária da Sefaz, Antônio Félix, diz que "não percebe" o impacto alegado pelas entidades. Segundo ele, o valor investido pelo governo nas instituições não muda. São R$ 9 milhões anuais – R$ 3 milhões por quadrimestre -, distribuídos proporcionalmente ao quantitativo de notas arrecadadas.

"Não vai ter perda, a não ser que não arrecade. As entidades vão ter que convencer as pessoas a se cadastrar. Vamos colocar balcões nos shoppings para que as pessoas possam fazer o cadastro". Segundo Félix, a distribuição do valor permanece igual ao período antes da mudança. Ele diz que pode haver redução na quantidade de notas por instituição, mas que isto valerá para todas. "A distribuição com base na proporção não muda, nem o valor total".

Sobre os estabelecimentos com nota fiscal eletrônica, ele disse que a obrigação para as médias e grandes empresas é a partir de março deste ano. Já para as menores, chamadas de Simples Nacional, será a partir de janeiro de 2018.

