STJ suspende leilão do Hospital Espanhol

O leilão do Hospital Espanhol, que estava marcado para acontecer no próximo dia 7, foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão liminar, publicada nesta sexta-feira, 2, foi tomada pelo ministro Ricardo Villa Bôas Cueva, membro da Segunda Seção do STJ e relator do processo.

A suspensão atende a um pedido dos advogados do administrador judicial Paulo Sérgio Neves Cruz. Eles solicitaram ao STJ a interrupção do leilão até que o mérito do processo que vai decidir quem comandará a expropriação dos bens da Real Sociedade Espanhola, responsável pelo hospital, seja julgado.

Antes, uma outra liminar tinha sido rejeitada no último dia 22 de janeiro pelo vice-presidente do STJ, o ministro Humberto Martins. O pedido foi impetrado pela mesma parte.

Na reportagem publicada no último dia 29, o advogado Washington Pimentel, que lidera a equipe da administração judicial, afirmou que a rejeição se deu porque o tipo de pauta no qual se encaixa o caso do Hospital Espanhol estava fora das prioridades do plantão judiciário.

Por isso, um outro pedido de decisão preliminar foi feito ao STJ, após o fim do recesso em 1º de fevereiro, para que o leilão fosse barrado enquanto o mérito do caso estiver sob análise.

A expectativa, conta Pimentel, é que o conflito de atribuição entre Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) e Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), que tem como relator o ministro Cueva, só seja resolvido após o Carnaval pela Segunda Seção do órgão, composta por 10 ministros.

O leilão do Espanhol desperta interesse tanto de empresas privadas como de instâncias do governo do estado da Bahia.

