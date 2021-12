O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou nesta segunda-feira, 25, o pedido de habeas corpus feito pela defesa da médica Kátia Vargas, acusada de ter provocado o acidente que matou os irmãos Emanuel e Emanuele Dias. A decisão é do ministro Moura Ribeiro, da 5ª turma do STJ.

De acordo com o advogado da família das vítimas, Daniel Keller, os parentes dos dois jovens receberam a notícia com entusiasmo. "Um dos objetivos é que ela aguarde o julgamento na prisão", afirmou. A TARDE tentou contato com Sérgio Habib, advogado de Kátia, mas não teve retorno.

Veja o vídeo do momento em que o carro da médica atinge a moto dos irmãos

Da Redação STJ nega habeas corpus para a médica Kátia Vargas

