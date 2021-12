Stiep e Praia Grande vão receber atividades recreativas

Atividades esportivas e de lazer vão ser oferecidas gratuitamente no Stiep e Praia Grande nesse fim de semana. A programação vai das 8h às 12h.

Estão previstas atividades com piscina de bolinha, cama elástica, jogos de tabuleiro, aula de ginástica, alongamento, basquete, vôlei e futebol, dentre outras ações.



No sábado, 3, o evento vai ocorrer na Praça do Vale dos Lagos, no Stiep. Já no domingo, 4, a sede será no Campo do Lote - Loteamento Jardim Praia Grande e, no mesmo dia, as ações, que fazem parte do projeto Ruas de Lazer, serão mantidas na manhã do domingo no Dique do Tororó.

