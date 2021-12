Stiep: assalto e tiroteio causam pânico próximo a faculdade

Um assalto seguido de troca de tiros assustou moradores e alunos do Centro Universitário Estácio da Bahia (Estácio FIB), no Stiep. O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 29.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), bandidos roubaram uma moto e atiraram contra uma viatura da Polícia Militar (PM) que passava no local no momento do crime.

Houve troca de tiros, o que causou pânico entre os presentes. De acordo com estudantes, muitos universitários correram para se abrigar na instituição.

Segundo a Stelecom, ninguém ficou ferido na ação. Os criminosos conseguiram fugir e não foram localizados.



Os universitários reclamam de insegurança nas imediações da faculdade. De acordo com eles, essa não é a primeira ocorrência registrada na região. Os estudantes também relatam situações no ponto de ônibus, na rua e no estacionamento da Estácio FIB.



A assessoria da faculdade ressaltou que a ocorrência aconteceu fora da instituição e que os seguranças da Estácio FIB agiram para controlar a situação. Além disso, destacou que duas guarnições da PM fazem ronda frequentemente na região, inclusive uma delas que entrou em confronto com os bandidos.

Sobre a segurança interna da instituição, a assessoria informou que há vigilantes nos estacionamentos e nas entradas da faculdade, mas reconhece que pessoas se passando por alunos conseguem ter acesso a instituição.

adblock ativo