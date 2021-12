O Supremo Tribunal Federal (STF) negou, na segunda-feira, 16, o recurso extraordinário da defesa da médica oftalmologista Kátia Vargas Leal Pereira, 48 anos, acusada de matar os irmãos Emanuel Gomes Dias, 21 anos, e Emanuelle Gomes Dias, 23, em 11 de outubro de 2013, no bairro de Ondina, em Salvador.

Veja vídeo de câmeras de segurnaça:

Da Redação STF nega pedido de Kátia Vargas e médica vai a juri popular

O pedido era a última tentativa de livrar a médica de ir a júri popular. Ainda não há data marcada para o julgamento. Em 2014, quatro desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) negaram com unanimidade o recurso que solicitava a revogação do júri popular da médica.

Esta foi a última instância que a defesa poderia recorrer, já que ela havia ingressado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) com o mesmo pedido, que também foi negado.

Relembre o caso

Os irmãos Emanuel, 21, e Emanuelle, 23, morreram depois que a moto em que eles estavam bateu em um poste em frente ao Ondina Apart Hotel, no bairro de Ondina. Testemunhas disseram a médica saiu com o carro da Rua Morro do Escravo Miguel e fechou a passagem da moto no sentido Rio Vermelho.

Após pararem em um sinal, Emanuel teria protestado contra a atitude de Kátia, batendo com o capacete contra o capô do carro. Foi quando o sinal abriu para a moto, mas não para o carro da médica, que faria um retorno no sentido Jardim Apipema.

Segundo as investigações a médica furou o sinal vermelho e acelerou o veículo em direção à moto. Foi quando Emanuel perdeu o controle da direção e se chocou contra o poste. Ele e a irmã morreram na hora. Com o impacto, a médica chegou a entrar na contramão e bateu, alguns metros à frente, no portão do Ondina Apart Hotel.

Da Redação STF nega pedido de Kátia Vargas e médica vai a juri popular

adblock ativo