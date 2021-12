STF nega habeas corpus a baiano acusado de agredir namorada

O Supremo Tribunal Federal (STF) negou o pedido de habeas corpus impetrado pelo advogado de Christiano Rangel, empresário baiano acusado de ameaçar, agredir e submeter a cárcere privado a ex-namorada Aída Nunes, em de janeiro deste ano.

Rangel tem prisão preventiva decretada há mais de um ano e é considerado foragido da Justiça.

Segundo Rosberg Crozara, advogado de Aída Nunes, é a quinta vez que o pedido de habeas corpus de Rangel é negado. "Foram dois indeferimentos no Tribunal de Justiça, dois no Superior Tribunal de Justiça e agora no STF", afirma Rosberg.

O caso

A amazona Aída Nunes, que tinha 30 anos à época da agressão, acusou o empresário e ex-namorado de agressão física.

Ela disse ter sido agredida na madrugada do dia 12 de janeiro de 2013, na casa do empresário, na Barra. A defesa do empresário negou as acusações. "Eu sofri tentativa de homicídio durante a comemoração do meu aniversário, com todos os meus amigos presentes. Eu não sei qual é o motivo que uma pessoa tem para espancar a outra", disse na época.

De acordo com o boletim de ocorrência do caso, a vítima teria sido espancada pelo empresário e ficou no apartamento até o começo da manhã do dia seguinte, quando teria sido resgatada por uma prima e levada ao Hospital Português, onde recebeu atendimento médico.

