Stella Maris passa por intervenções vias a partir desta quinta-feira

A região de Stella Maris já passa por intervenções desde quinta-feira, 27, para melhorar a circulação de veículos. Para isso, haverá a requalificação na alameda Dilson Jatahy e a construção da nova alameda Praia do Flamengo. A previsão é que as obras sejam concluídas em cinco meses.

Segundo informações da Prefeitura de Salvador, as obras têm o objetivo de encerrar a retenção no tráfego nas avenidas Luís Viana Filho, Carybé e Dorival Caymmi, que possuem influência no trânsito devido ao fluxo de acesso à Stella Maris.

O que irá mudar

A alameda Dilson Jatahy Fonseca, conhecida como alameda da Praia, funciona como mão dupla e, após as intervenções, será sentido único. Ainda segundo a prefeitura, a decisão foi tomada porque os engarrafamentos nesta região afetam quem possui como destino o aeroporto de Salvador ou bairros como São Cristóvão, Itapuã e Mussurunga, congestionando também a avenida Paralela, a partir do bairro da Paz.

Esse fluxo é intenso em horários de picos e finais de semana, período que o acesso à praia é mais intenso.

A alameda da praia do Flamengo também passará a ter sentido único. A via possuirá 10,5 metros de largura e duas faixas de 3,2 km de extensão. Além disso, serão implementadas a ciclofaixa e um estacionamento comportando 1.108 vagas.

