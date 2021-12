Startup lança serviço de defesa de multas de trânsito

As multas de trânsito tem causado muitas dores de cabeça aos motoristas e agora além dos radares, as câmeras das ruas também podem multar. Uma cidade de proporções medianas como Salvador chega a aplicar 2 mil notificações por dia.

Pensando nesta situação, a startup brasileira defesaserecursos.com.br criou um serviço de defesas de multas de trânsito. Por meio de um preenchimento em três passos, o usuário informa os dados da infração, do condutor e do veículo, gerando uma defesa pronta para ser impressa, assinada e enviada ao órgão de trânsito competente.

"A defesa pode abordar aspectos de improcedência da infração ou até erros administrativos como mal preenchimento, resultando na anulação da multa", diz Albert Moreira, sócio-fundador do defesaserecursos.com.br.

A defesa, logo após apresentada, tem como efeito a suspensão da cobrança da multa e dos pontos na habilitação. Outra razão importante para recorrer é que a penalidade, caso não se ganhe o recurso, só será imposta após o julgamento em todas as instâncias, adiando o pagamento e a imposição dos pontos. O serviço se pauta no direito do condutor de se defender com uma defesa bem embasada, não havendo qualquer intenção de concorrer ou substituir o serviço oferecido por um advogado.

Embora esteja com o período gratuito para a primeira infração do condutor, o serviço prevê a cobrança promocional de R$ 4,99 mais impostos.

Parceria com empresas

O caráter inovador do serviço vem atraindo o interesse de empresas de transporte de passageiros. Como resultado, o defesaserecursos.com.br acaba de firmar uma parceria com a espanhola Cabify, cuja operação no Brasil iniciou em Junho de 2016 e vem buscando expansão para outras capitais. A estratégia traçada consiste em viabilizar um desconto no serviço para os seus condutores localizados em São Paulo, podendo estender para Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre.

"É natural que, quanto mais tempo o condutor passe no trânsito, mais suscetível às infrações ele esteja", explica Albert, ressaltando a relevância da ação pioneira de parceiros como a Cabify no sentido de oferecer o benefício para os seus associados.

