Stand-up paddle vai integrar o Outubro Rosa em Salvador

Inspirada na iniciativa mundial de abraçar a causa do câncer de mama no mês de outubro, a Remada Rosa, que acontece neste domingo, 19, pela 1ª vez em Salvador, quer integrar a prática do stand-up paddle (SUP) à luta contra a doença.

O evento destaca o esporte atrelado a hábitos de vida saudáveis e à prevenção de doenças. A remada é aberta ao público, mas a assessoria de imprensa do SUP Friends, grupo que organiza o evento, diz que a maioria dos 120 inscritos tive uma experiência pessoal com a doença, ou por meio de entes queridos.

É o caso de Eliane Santana, aposentada, cuja amiga faleceu ano passado devido ao câncer de mama. "O que mais me chocou foi vê-la diagnosticada com a doença aos 23 anos, a idade de minhas filhas", diz. "Isso serve de alerta para as meninas novas. O câncer não tem preconceito com idade, credo, cor, se a pessoa é gorda ou magra", alertou.

Mudança

A genética tem influência direta no desenvolvimento da doença, mas Eliana diz que a prática regular de exercícios físicos e hábitos de vida saudáveis ajudam na prevenção. Aos 53 anos, pratica corrida e ciclismo, além do SUP.

Despertou seu lado 'atleta' ao receber sinal vermelho dos médicos. "Há oito anos tive que retirar um mioma. Mudei o ritmo de vida e a dieta. Passei a correr e entrei na academia. Hoje os meus exames são que nem de criança", diz.

A 1ª Remada Rosa de Salvador tem apoio do Hospital Santa Izabel. Neste sábado, 17, às 13h, tem palestra com o mestre em marinharia Ricardo Machion e a oncologista do Hospital Santa Izabel, Melba Moura, no Mar Brasil Hotel.

Neste domingo, a concentração para a remada começa às 6h30, na Rua K da Praia de Itapuã. O preço da camiseta é R$ 50 para o público, que pode trazer a própria prancha ou alugar na praia. Telefones para contato são 9902-5080 / 9623-8368.

