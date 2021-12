SSP usa reconhecimento facial para identificar criminosos em Salvador

Com investimento de R$ 18 milhões, o governo do estado lançou nesta terça-feira, 18, o projeto de Vídeo Policiamento. A ação consiste em ter um sistema que faz o reconhecimento facial de pessoas e de placas de veículos, compartilhando informações em tempo real com os operadores que atuam no Centro de Operações e Inteligência de Segurança (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), vinculado a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O piloto deste sistema já está sendo usado em áreas de grande movimento na cidade, como nas estações do metrô, no aeroporto internacional, no terminal rodoviário e no sistema ferryboat, além da Arena Fonte Nova.

Até o momento, mais 300 câmeras foram incorporadas ao parque de monitoramento. Os equipamentos estão instalados em Salvador e região metropolitana, que já contam com mais de 1.000 dispositivos de vigilância de vídeo.

O governador Rui Costa (PT), que estava presente no lançamento, informou que, em janeiro, será realizado uma licitação para ampliar "esse grande avanço em segurança, em etapas, incluindo unidades da administração estadual e municipal, fazendo o aproveitamento de todas as câmeras já instaladas na Bahia, além de fazer parcerias com a iniciativa privada".

O petista ainda acrescentou que está é uma "ferramenta que fará o reconhecimento, não só de criminosos, mas a meta é colocar todos os 15 milhões de baianos, o que poderia ajudar a achar pessoas desaparecidas".

Análise situacional

Segundo o governo, o sistema, que conta com 60 terabytes para processamento e armazenamento de dados, possibilita também pesquisa e registro, traçando a trajetória de pessoas ou automóveis. Será possível ainda fazer análise situacional de um determinado período de gravação. Isso será útil em pesquisas em vídeos longos.

Maurício Barbosa, secretário de Segurança Pública, também informou que, "além da inclusão, no software de integração de dados de veículos roubados e de 65 mil pessoas com mandado de prisão expedido, está sendo feito o treinamento dos policiais para uma rápida abordagem".

Ele também disse que a SSP passará "a fazer, por exemplo, blitze inteligentes, a partir de informações de horários, onde esses veículos roubados foram identificados. Está sendo dada uma qualificação muito maior ao trabalho da polícia".

adblock ativo