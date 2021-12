SSP tem 337 câmeras de segurança inoperantes em Salvador

A Secretaria da Segurança Pública do Estado da Bahia dispõe desde dezembro do ano passado de 337 kits de câmeras de videomonitoramento que poderiam ajudar na redução de índices de violência de Salvador, mas que ainda não foram instalados.

O problema na demora, segundo o diretor de tecnologia de informação da SSP-BA, major Tarcísio Caxias, está relacionado a dificuldades com a Coelba, operadoras de telefonia e à recusa de proprietários de imóveis em ceder espaço para a instalação.

Cada kit custa cerca de R$ 50 mil e é formado por uma caixa com equipamentos para energizar, câmera e rádio para transmissão. O número de equipamentos que há seis meses estão ociosos supera a quantidade de câmeras do estado em funcionamento na cidade.

Atualmente, há 287 câmeras que captam imagens de diversos pontos da cidade e encaminham para o Centro Integrado de Comando e Controle, instalado provisoriamente no Parque Tecnológico, na av. Paralela, onde o material é utilizado pela polícia. Há também 180 câmeras instaladas em viaturas policiais.

Para as 337 câmeras não instaladas há, segundo o major, um "planejamento interno", que inclui a Ilha de Itaparica. Ele disse que há dificuldade, por exemplo, para instalar um equipamento de rádio para transmissão das imagens para o centro por recusa de proprietários de edificações. Há também a demora na resposta da Coelba para liberar instalação das câmeras em postes.

O problema foi revelado nesta quarta-feira, 10, pelo major Caxias, durante reunião promovida pelo secretário de Turismo Nelson Pelegrino, para debater ações no Pelourinho, onde moradores e comerciantes reclamam de falta de segurança e de insuficiência de monitoramento por serviço de câmeras.

"O recurso, que é o pior, está garantido. A Coelba pede projeto de engenharia para liberar instalação das câmeras nos postes e demora para avaliar. Passa 120 dias sem dar resposta. Não liberaram nem 60 de 400 pedidos que fizemos. A gente precisa colocar em locais altos, e há alguns proprietários de edifícios que negam", afirmou Caxias.

A Coelba disse que após reunião com a SSP, em setembro de 2014, liberou a instalação nas áreas definidas como prioritárias pela secretaria: Itinga, Lauro de Freitas, Sete de Abril, São Cristóvão, Pau da Lima, Pituba, Liberdade e Sussuarana. E que as demais solicitações encontram-se em fase de análise técnica pela concessionária.

Ainda segundo informações do major da Polícia Militar, Tarcísio Caxias, "tem prédio que nega. Temos um caso emblemático que está ocorrendo com o conjunto habitacional Bela Vista. É um local elevado com prédios altos, mas eles não aceitaram que um rádio para recepção fosse instalado, o que impede a transmissão de imagens de bairros como Pernambués, Cabula e Tancredo Neves", acrescentou.

Queixas

Moradora do bairro do Pelourinho, a comerciante Tatiane de Oliveira, 37 anos, teve o bar arrombado. "Tive um prejuízo de R$ 3 mil. Se tinha câmeras, como é que não viram quem foi?", questionou a comerciante.

