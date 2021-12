SSP registra 8 roubos de carro nas últimas 12 horas

Desde as 5h da manhã desta terça-feira, 31, a Secretaria de Segurança Pública do Estado já registrou sete roubos e um furto de veículos em Salvador e Região Metropolitana.

O primeiro deles aconteceu no bairro de Mata Escura, onde um carro modelo Fiat Pálio, da cor azul, foi furtado no bairro da Mata Escura.

Ainda pela manhã, apesar do grande movimento registrado no horário da manhã, por volta das 8h, um veículo de modelo Gol foi roubado na Av. Paralela, sentido Iguatemi.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), dois homens armados abordaram o motorista do veículo em frente a concessionária Grande Bahia e anunciaram o assalto. A vítima, que não teve o nome divulgado, não ficou ferida.

Por volta das 14h, um Renault Logan, da cor preta, foi roubado no estacionamento externo do banco Itaú no Iguatemi. Ainda segundo a Stelecom, três assaltantes abordaram a vítima e anunciaram o assalto. Ninguém ficou ferido. Os bairros do Rio Vermelho, Pau da Lima, Bonfim, Saboeiro e a cidade de Lauro de Freitas também registraram roubos de veíclos nesta terça.

