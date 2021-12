SSP reforça policiamento para a Festa de Iemanjá

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) ampliará o efetivo para a festa de Iemanjá, que acontece nesta quinta-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho. De acordo com a SSP, 900 profissionais da área da Segurança atuarão para que os baianos e turistas aproveitem a festa com mais tranquilidade.

Ainda segundo o órgão, o policiamento será reforçado com 700 policiais militares que realizarão a segurança na festa e no entorno, em patrulhas e nas principais vias de acesso, 41 policiais civis de plantão e 196 bombeiros militares que estarão em postos fixos que serão instalados no bairro do Rio Vermelho.

