SSP recebe reivindicações de rodoviários de Lauro de Freitas

As reivindicações dos rodoviários do sistema metropolitano, que pararam de rodar, nesta quarta-feira, 3, em protesto contra morte de cobrador em Lauro de Freitas, serão entregues ao Secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, na próxima segunda-feira, 8. Entre as propostas levantadas na reunião, está a criação de um Grupo de Repressão à Violência na RMS.

A data ficou definida após reunião realizada, no começo da tarde, entre lideranças do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro) e o major Botelho, Chefe de Assistência Militar da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O major representou Barbosa, que está em viagem ao município de Juazeiro (a 506 Km de Salvador).

"Nós só voltaremos a rodar amanhã. A categoria está de luto", declarou um dos diretores do Sindmetro, Catarino Fernandes. Ainda segundo Catarino, após a reunião, os rodoviários saíram em carreata.

Lauro de Freitas - O cobrador Djanilson Miranda dos Reis foi assassinado a golpe de faca durante uma tentativa de assalto na noite desta terça, 2, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Após ser atacado pelo criminoso, Djanilson ainda chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. Ele trabalhava na empresa Costa Verde e fazia a penúltima viagem do dia na linha Villas do Atlântico-Praça da Sé.

adblock ativo