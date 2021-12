SSP recebe família de jovem morto por PMs

Familiares do jovem Carlos Alberto Conceição dos Santos Junior, morto aos 22 anos em uma ação da Polícia Militar no Nordeste de Amaralina, reuniram-se nesta segunda-feira, 17, com representantes da Secretaria da Segurança Pública (SSP) para denunciar policiais que cometem abuso de poder no bairro.

Por três horas, parentes da vítima foram ouvidos na sede da Superintendência de Prevenção à Violência (Sprev) da SSP, quando receberam das autoridades a promessa de que os casos de violência contra moradores locais serão apurados e haverá remoção dos PMs infratores da Base Comunitária de Segurança (BCS).

As informações são do trabalhador da construção civil e mestre capoeirista Carlos Alberto Conceição dos Santos, o mestre Bozó, 52 anos, que não esconde a dor de ter perdido o mais velho dos oito filhos, no que considera uma "ação desastrada" da polícia.

Além das medidas anunciadas ontem, a SSP havia determinado o afastamento, por 40 dias, dos sete PMs envolvidos na ação que resultou na morte de Carlos Alberto. O período equivale ao tempo de duração do inquérito policial militar (IPM) que vai examinar a origem da bala que matou o rapaz.

"Nos disseram que vão afastar os policiais da Base que andam aterrorizando os moradores do bairro", informou mestre Bozó. "Eu tenho de correr atrás. Meu menino não era envolvido em coisa errada. Se fosse, você acha que a população botaria a cara na rua?", completou.

Também esteve presente à reunião o capoeirista Joel Castro, conhecido como mestre Ninha, pai do garoto Joel Conceição Castro, morto com um tiro deflagrado pela PM em novembro de 2010, e tio de Carlos Alberto, morto na última quarta-feira.

Contraponto - Segundo mestre Ninha, a família, com um líder comunitário do Nordeste, apresentou uma proposta de se reunir com o governador Jaques Wagner em uma associação do bairro, como contraponto ao pedido de suspensão das manifestações de rua na área de Amaralina.

"Queremos levar ao governador os fatos graves que vêm acontecendo no bairro com a participação da polícia. O problema é que esses abusos ocorrem e os policiais continuam na ativa. O caso Joel ainda não foi resolvido até hoje", disse o capoeirista.

Segundo mestre Bozó, os representantes da SSP se comprometeram a levar a proposta de encontro ao governador.

De acordo com a assessoria da SSP, as demandas colocadas pela família, não só referente ao caso de Carlos Alberto como também à atuação da PM no bairro, foram ouvidas pelos representantes da Sprev e ficou decidido que haverá um novo encontro, com o secretário Maurício Barbosa, que ainda não tem data nem pauta definidas.

Quanto à investigação propriamente, um oficial da Corregedoria, responsável pelo inquérito - cujo nome não foi divulgado -, participou da reunião e disse que o procedimento segue o curso normal, inclusive onze testemunhas já foram ouvidas.

adblock ativo