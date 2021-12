SSP lança lombada que identifica aparato suspeito em carro

A Secretaria da Segurança Pública (SSP), anunciou na tarde desta quarta-feira, 10, um novo equipamento que permite a visualização da parte inferior externa do carro, ultilizado para vistoriar veículos com acesso à Arena Fonte Nova durante os Jogos Olímpicos Rio 2016.

Criado pela polícia baiana, o quebra-molas de metal possui quatro câmeras embutidas. Ele assegura a identificação de qualquer aparato suspeito, o reconhecimento do condutor e dos passageiros, além do registro da placa.

A lombada eletrônica de varredura foi instalada na terça dia, 9, no portão da ala sul da área externa da Arena Fonte Nova. O equipamento também possibilita o envio de imagens em tempo real para quatro monitores controlados por integrantes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) posicionados no local.

Coordenador de Vídeo-Monitoramento do Centro de Operações, Paulo Mascarenhas, foi um dos criadores do mecanismo já utilizado pela polícia baiana. "Com ele é possível verificar veículos de pequeno, médio e grande portes, carros de passeio, micro-ônibus e ônibus, garantindo maior segurança para os torcedores", explicou.

Estreando nas Olimpíadas, o aparelho, ainda não batizado, será aperfeiçoado e utilizado em outros eventos no estado.

