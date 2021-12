SSP investiga página que faz apologia ao crime no Facebook

A Secretaria de Segurança Pública da Bahia investiga a página no Facebook "Oh Oh Caveirão". Postagens de fotos de homens armados, dinheiro, armas e palavras de ordem do PCC contra outros grupo organizados para o crime, como Salve Geral e CV chamaram a atenção de internautas.

A SSP quer saber se a página é atualizada por traficantes de Salvador. Informações sobre as pessoas que aparecem nas fotos podem ser passadas à polícia pelo telefone 71 3235-0000. As imagens e vídeos da página não identificam locais ou bairros da capital baiana e também nao é possível garantir que sejam originais.

"Oh Oh Caveirão", criada em 26 de dezembro de 2013, também mostra fotos de dinheiro e drogas, além vídeos do PCC. Por volta das 16 horas desta quarta-feira, 2, a página havia sido "curtida" por 1.115 internautas.

