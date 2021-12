SSP inaugura hoje base de operações e inteligência

O governo anuncia para as 9h desta segunda, 18, a inauguração do Centro de Operações e Inteligência de Segurança Pública 2 de Julho, que vai reunir num único espaço todas as forças de segurança do estado (polícias Militar, Civil e Técnica e Corpo de Bombeiros), além de agregar as federais e municipais.

Segundo o governo, a unidade (erguida no Centro Administrativo da Bahia - CAB) é o maior centro de operações policiais da América do Sul. Foram investidos R$ 260 milhões em todo o projeto, inclusive na aquisição de equipamentos. O novo centro funcionará de forma ininterrupta, com participação de 400 profissionais.

A sala de monitoramento, receberá imagens em tempo real das cerca de mil câmeras integradas ao sistema, além das câmeras da CCR Metrô e da concessionária ViaBahia, que administra as BR-324 e BR-116, e imagens captadas pelo helicóptero da PM. O centro possui um heliponto, que dará mais agilidade às ações policiais emergenciais.

