SSP e PM pedem desculpas a líder espiritual

Representantes da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e da Polícia Militar estiveram, na manhã desta sexta-feira, no terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, no Curuzu, em Salvador, para ouvir a denúncia do líder espiritual doté Amilton Costa, acerca da invasão do templo por policiais militares, na manhã de quinta, 17, durante uma operação no bairro.

“A Polícia Militar se aproximou de seu Amilton para saber o que de fato aconteceu. Ele nos falou sobre seus sentimentos e angústias e nós apresentamos desculpas formalmente”, disse o major Edmilton Reis, comandante da 37ª CIPM (Liberdade).

Segundo ele, o órgão se comprometeu a arcar com os custos para colocar a porta arrombada no local. Além do major, o coronel Valter Brandão, comandante do Policiamento Regional da Baía de Todos-os-Santos, o major Paulo Peixoto, da Superintendência de Prevenção à Violência da SSP, e a capitã Thaís Trindade, do Núcleo de Religiões de Matriz Africana (Nafro), estiveram na reunião.

“Eles disseram que vão pagar a porta. Mas vamos entrar com um processo”, afirmou Costa, líder religioso do terreiro, há pelo menos 30 anos. “Vamos pedir retratação do governador e da SSP por conta da intolerância”, completou o ogan do templo, Liberato.

Caso

Em nota, a assessoria da PM esclareceu que os policiais da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) estavam tentando capturar alguns suspeitos em fuga e que foi preciso arrombar a porta no terreiro para verificar se os homens estavam escondidos no interior do imóvel.

Cinco PMs pularam o muro que fica no fundo do terreiro e invadiram, após arrombar a porta da cozinha. “Colocaram a arma na minha cara, me mandaram sair e fugiram quando disse que ia chamar o comandante”, narrou o sacerdote.

