SSP diz ter pistas de autor de atentado a ônibus no Pero Vaz

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou em nota que já tem informações sobre a autoria dos atentados ocorridos na noite desta quarta-feira, 29, no bairro do Pero Vaz. Na ocasião, quatro coletivos foram queimados em represália a morte de um suspeito durante uma troca de tiros com policiais militares na Santa Mônica, no fim da tarde.

Policiais militares continuam as buscas na região. Até as 11h30, nenhum suspeito havia sido preso. A SSP pede para quem tiver qualquer informação sobre a localização dos envolvidos nos atos repassar anonimamente por meio do Disque-Denúncia (71-3235-0000).

Conforme a secretaria, o policiamento continua reforçado na região com unidades da Operação Gêmeos, Rondesp/BTS, dos grupamentos Aéreo e Garra e dos batalhões de Guardas e de Polícia de Choque, garantindo à população a segurança necessária para a volta à rotina.

Policiais usam motos durante rondas no Pero Vaz (Foto: Divulgação | SSP)

Alguns moradores foram revistados pelos policiais (Foto: Divulgação | SSP)

Ônibus

Após o ataque, os rodoviários suspenderam a circulação de ônibus nos bairros de Pero Vaz e Santa Mônica. Segundo a categoria, os coletivos que entrariam no Pero Vaz foram remanejados para o fim de linha do IAPI. Já os veículos que fazem o transporte público na Santa Mônica foram transferidos para um ponto improvisado no Conjunto Bahia, próximo à avenida San Martin.

O vice-presidente do sindicato, Fábio Primo, disse que não há previsão de quando os coletivos voltarão a circular na região. "Vamos nos reunir ainda hoje (quinta) com o comando da Polícia Militar para só depois definir em qual momento voltaremos a circular", explicou Primo.

A SSP afirma que já solicitou ao Sindicato dos Rodoviários o retorno das atividades.

Na Santa Mônica, o final de linhas de ônibus está vazio (Foto: Cidadão Repórter)

adblock ativo