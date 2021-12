SSP divulga queda da violência e não comenta assalto

SALVADOR - A Secretaria de Segurança Pública da Bahia não quis comentar o assalto ao comandante da Polícia Militar coronel Alfredo Castro ocorrido na manhã desta quarta-feira, 6, no calcadão da Praia da Boca do Rio, em Salvador. Uma "resposta" foi dada com a divulgação de estatística mostrando suposta redução da violência em Salvador e região metropolitana. Conforme o governo, outubro registrou uma diminuição de 13% nos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) - homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte -, comparando ao mesmo mês do ano passado. Na Região Metropolitana, na mesma comparação, a redução foi de 13,8% nos crimes contra a vida.

O mesmo balanço informa que no acumulado do ano (janeiro a outubro), na capital, a queda foi de 13,2% nos CVLIs, enquanto o índice na Região Metropolitana 17,3%. Os dados foram apresentados durante reunião do Comitê Executivo do Programa Pacto pela Vida na manhã dessa quinta, na sede do Ministério Público Estadual. O encontro, que ocorre a cada quinze dias, foi presidido pelo governador Jaques Wagner, que não fez comentários a respeito do episódio com o coronel Castro.

Quem se "solidarizou" com o militar foi o deputado Zé Neto (PT) líder do governo na Assembleia Legislativa. "Me solidarizo duplamente, primeiro pelo fato de ser uma vítima da violência, depois porque seu trabalho à frente da PM tem sido positivo, está funcionando", acredita o deputado. Para ele o assalto foi um fato "pontual", mas garantiu que o governo vem enfrentando a bandidagem e os índices positivos provariam que o trabalho está dando resultado, "embora não seja céu de brigadeiro". Neto disse que ele e outros aliados do governo tem defendido o aumento do efetivo da Polícia Militar, mas isso só pode ser feito a partir da disponibilidade financeira do Estado. Atualmente o efetivo é de 30 mil homens.

Orla

Castro foi roubado quando fazia cooper na calçada da Praia da Boca do Rio. Um ladrão de bicicleta tomou o aparelho celular e fugiu tranquilamente. A calçada fica às margens da uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, a Otávio Mangabeira que liga os bairros da Pituba ao de Itapuã, à beira-mar. Ao longo de toda a região, os roubos de ladrões que se deslocam de bicicleta são comuns.

Até a tarde dessa quinta, a polícia não havia identificado e prendido o ladrão que atacou o coronel. Integrantes do governo dizem que Castro deu "bobeira" tornando-se alvo fácil de ladrões ao circular falando ao celular. Ele não seguiu a recomendação de não portar objetos de valor quando sair de casa e apenas "levar algum dinheiro (para satisfazer o ladrão)". Esse "recomendação", postada no link "Dicas / Como agir durante um assalto" da Secretaria de Segurança da Bahia foi retirada do ar no dia 12 de março desse ano, quando virou motivo de chacota em todo o País.

