SSP divulga imagem de suspeitos da morte de PM

As imagens de três dos cinco homens suspeitos de participar do roubo que resultou na morte do sargento da Polícia Militar Aldo Carvalho dos Santos, de 46 anos, na noite de terça-feira, 17, na Pituba, foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/BA) nesta quarta, 18 (confira abaixo).

>>Comoção e revolta marcam enterro de sargento da PM

Os criminosos foram flagrados pelas câmeras de segurança da farmácia Drogasil, da Avenida Manoel Dias da Silva, onde o crime ocorreu. Os outros suspeitos não aparecem nos registros.

Sob anonimato, um policial civil revelou que os bandidos são moradores do Alto do Saldanha, em Brotas. Esta informação não foi confirmada oficialmente.

Informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) dão conta de que os criminosos fugiram em um Ford Fiesta sedan prata [OKM-2088] e o abandonaram na Av. ACM, próximo à Comercial Ramos.

Fuga

Ainda segundo registro da Stelecom, logo em seguida, os homens entraram em um táxi e seguiram destino desconhecido. Até a noite desta quarta, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.

"Contamos com o apoio da população para capturar estes criminosos", destacou o delegado Odair Carneiro, coordenador da força-tarefa que investiga crimes contra policiais. Denúncias podem ser feitas pelos números (71) 3235-0000/ 3116- -0000. Não precisa se identificar.

O sargento Aldo foi atingido por tiros na cabeça e no tórax, por volta das 18h40, quando voltava para o estacionamento da farmácia. Ele morreu horas depois no Hospital da Bahia, na Av. Magalhães Neto.

Secretaria de Segurança Pública da Bahia divulgou imagens das câmeras de segurança que registraram o assalto à farmácia Drogasil, que resultou na morte do PM Aldo Carvalho ontem, na Pituba. #assalto #vídeo #segurança #Drogasil #Salvador #Pituba Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jan 18, 2017 às 11:16 PST

