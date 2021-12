SSP corrige número de mortos após tiroteio em Jaguaribe para três

O boletim diário da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) apontou três mortes após o tiroteio ocorrido na praia de Jaguaribe na última terça-feira, 5. Em nota enviada para a imprensa, o órgão havia contabilizado quatro mortes e dois feridos, o que foi retificado mediante o boletim.

Igor Oliveira Filho, 16 anos, Juliana Celina Santana da Silva de Alcântara, 20 anos, e Lucas Santos de Souza, 27 anos, foram as vítimas identificadas. De acordo com investigações primárias da polícia, o último seria o alvo dos homens que cometeram o crime.

André Luiz Cunha dos Santos que foi dado como morto em comunicado prévio, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã, passou por cirurgia e está sob acompanhamento.

Em comunicado, a SSP destacou que as investigações do crime apontam para uma relação com o tráfico de drogas. De acordo com o órgão, testemunhas já estão sendo ouvidas e imagens de câmeras da região serão analisadas.

