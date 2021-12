SSP confirma que adolescente morto no Uruguai participou do assassinato de PM

Foi confirmado que o adolescente morto na noite desta segunda-feira, 16, no bairro do Uruguai, em Salvador, estaria envolvido na morte de um PM na avenida Paralela, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Identificado com as iniciais J. J. B., 14 anos, o suspeito seria o autor do disparo que matou Jailson Cezar dos Santos Mendes durante um assalto a um ônibus, na última sexta-feira, 13, em frente ao supermercado Extra.

Segundo a nota oficial divulgada nesta terça, 17, pela SSP, o adolescente teria regido a uma abordagem de uma guarnição da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), junto com outros quatro homens. Os policiais foram recebidos a tiros na rua Oito de Dezembro, em um local conhecido como "Chicago". O jovem foi baleado e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas já chegou sem vida.

"Estávamos com equipes buscando fazer a apreensão deste adolescente, mas ele preferiu reagir a abordagem policial. Após esse desfecho, o caso está encerrado, o inquérito será concluído e remetido ao Ministério Público Estadual", disse Odair Carneiro, coordenador da Força Tarefa da SSP que investiga mortes de policiais.

O segundo suspeito é Tiago Barbosa Muniz, 30 anos, que está preso após se entregar à polícia no mesmo dia em que o crime aconteceu.

adblock ativo