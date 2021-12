SSP apresenta projeto de centro para emergências

Um efetivo de 200 pessoas trabalhando 24 horas por dia. Esta é a rotina prevista para o funcionamento do Centro Integrado de Gestão e Emergências (Cige), projetado para atender às demandas nas áreas de segurança pública e defesa civil durante grandes eventos, como a Copa das Confederações, em junho, e a Copa do Mundo de 2014.

O Cige foi apresentado nesta quarta-feira, 23, pelo secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, em solenidade realizada no auditório da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), na Avenida Paralela. "O objetivo é criar um centro de integração policial, ajudando a população a prevenir e elucidar qualquer tipo de ocorrência. Vamos investir

R$ 130 milhões no centro que ficará de legado para a cidade após os eventos", pontuou Teles Barbosa.

Por conta da proximidade da Copa das Confederações, o Cige será instalado de forma provisória no Parque Tecnológico, também na Paralela. Após o torneio, será transferido em definitivo para um terreno no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Licitações - O efetivo empregado reunirá integrantes das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Polícia Técnica, que receberão treinamento específico. Conforme comunicado do governo, as empresas interessadas no projeto podem encaminhar sugestões para a execução até o próximo dia 29. Em fevereiro, será anunciado o processo licitatório que definirá a contratação da empresa que erguerá as instalações do Cige.

Segundo Expedito Teixeira de Carvalho Filho, superintendente de gestão e tecnologia organizacional da SSP, 14 empresas já anunciaram interesse em participar do projeto. Ele confirmou que no Cige estarão concentradas informações sobre o trânsito na cidade, além de uma central de videomonitoramento. "O centro será voltado para emergências, atendimento de crises, como desastres, acidentes, rebeliões em penitenciárias, assaltos a bancos e todos os fatos que exijam atenção diferenciada", informa trecho de nota divulgada pela Secretaria de Comunicação.

Maurício Barbosa declarou que o centro estará direcionado aos grandes eventos esportivos, mas defendeu que a presença do Cige ficará como um "legado" para Salvador, mesmo após o encerramento da Copa do Mundo. De acordo com a assessoria de comunicação da SSP, os R$ 130 milhões a serem investidos fazem parte da verba destinada pelo governo para os gastos com a segurança pública em 2013 (total de R$ 700 milhões).

