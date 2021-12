SSP anuncia câmeras de videomonitoramento para a capital

A abertura de licitação para compra de 215 câmeras de vigilância pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) será no próximo dia 1º de outubro.



A previsão é que os equipamentos sejam instalados em diversos bairros da capital, em pontos a serem definidos pela Superintendência de Inteligência.



Conforme Jorge de Castro, diretor de tecnologia da informação da Superintendência de Gestão Tecnológica Organizacional da SSP, a estimativa é que o investimento com a compra de câmeras e instalação das centrais de videomonitoramento nas unidades da Polícia Militar (bases comunitárias e companhias independentes) gire em torno de R$ 15 milhões.



Campo de visão



As câmeras digitais são do tipo speed dome, que propicia um campo de visão de 360°. "São câmeras já usadas pela PM nas bases do Nordeste de Amaralina, Calabar e Fazenda Coutos", observou Castro.



O treinamento dos policiais designados a operar os dispositivos será realizado nas próprias unidades em que servem.

"Toda ferramenta para reforçar a segurança é bem-vinda. Mas hoje já há no mercado câmeras que podem ser ligadas a um banco de dados e identificar, automaticamente, um procurado ou um carro com restrição", avalia Odair Conceição, presidente do Sindicato das Empresas de Segurança Privada.



Ele explica que "se trata de um sistema que requer maior investimento, porém que é mais eficaz. Às vezes, um profissional de olho na tela pode ser atrapalhado até por um telefonema".

