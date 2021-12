SSA: 56% dos alunos do ensino médio público estão atrasados

Mais da metade (56%) dos alunos de escola pública do ensino médio em Salvador não têm a idade adequada à série em que estuda. O dado faz parte do Censo Escolar 2012 do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), disponibilizado, nesta segunda-feira, 2, por meio da plataforma QEdu. Esses estudantes estão com mais de dois anos de atraso escolar. Se analisado apenas as instituições particulares, esse número cai para 10%.

Essa situação é registrada em 738 municípios brasileiros. A maior parte das cidades com essa distorção está na Região Nordeste. Em todo país, 32,7% dos alunos do ensino médio estão atrasados na escola.

Na Bahia, o percentual de atraso é de 28, 6% avaliando todas as séries da educação básica. Esse é o terceiro pior resultado do país, atrás apenas do Pará com 31,6% e Sergipe com 29,6%.

Em Salvador, o índice é praticamente idêntico ao estadual, 28,4%. Os municípios com situação mais complicada são Araci (59,7% dos estudantes estão atrasados), Nilo Peçanha (58,9%), Maraú (52,7%) e Pilão Arcado (50,4%).

A distorção entre série que está cursando e idade aumenta gradativamente a partir do ensino fundamental. Na Bahia, esse percentual só é inferior a 10% no 1º ano do ensino fundamental.

