SRTE embarga trechos de obras do metrô por irregularidades

Trechos de obras do metrô no Complexo de Manutenção Pirajá, Estação Pirajá, Terminal de Ônibus Pirajá e Elevado Jaqueira do Carneiro foram embargadas após vistoria da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia (SRTE/BA), realizada nos dias 19 e 20 de outubro. Nos locais vistoriados, o trabalho foi paralisado pois foram constatadas atividades que colocavam em risco a segurança dos trabalhadores.

A CCR Metrô informou que os embargos foram pontuais e que a área cujas obras foram interrompidas corresponde a apenas 2% do total. Ainda segundo a instituição, as providências devidas já foram feitas, faltando apenas a comprovação das melhorias por parte da Secretaria Regional do Trabalho. A SRTE/BA informou que as áreas paralisadas só vão voltar às atividades depois de feitas as devidas adequações, quando haverá nova vistoria.

Irregularidades

No Complexo de Manutenção Pirajá foram embargadas atividades realizadas em altura e em cobertura de telhados por inadequação de projetos para a proteção coletiva e a atividade de içamento das peças que estava sendo realizada sem método seguro. Também foi identificada a existência de escavações sem garantia de estabilidade.

Na área do Elevado Jaqueira, o embargo foi no trecho que apresentava deficiências em proteção, a exemplo de falta de guarda corpo.

