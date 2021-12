Sou defensor de Bellintani no PT, afirma Everaldo Anunciação

Na reta final do seu mandato à frente da presidência estadual do PT, Everaldo Anunciação defende publicamente que o cartola do Bahia, Guilherme Bellintani, se filie ao PT para disputar a prefeitura de Salvador. A tese encontra apoio de outros caciques petistas, mas pode enfrentar resistência de boa parte da militância, que prefere alguém com trajetória dentro da sigla.

Com a soltura do ex-presidente Lula, que participa de reunião do PT em Salvador nesta quinta-feira, 14, a agremiação deverá priorizar o lançamento de candidaturas próprias em 2020 nas principais cidades.

"O PT é um partido de massa, não é formado unicamente por lideranças de movimentos sociais. A legenda dialoga com setores médios da sociedade, com intelectuais, pessoas comprometidas com a democracia. Eu não conheço na vida pregressa do Bellintani algo que contradiga isso", disse o dirigente em entrevista ao Portal A TARDE.

Anunciação apontou o caráter social que Bellintani aplicou na gestão do Bahia. "Ele, no Bahia, está dando exemplo fazendo um bom campeonato, mas sem perder a relação com a sociedade em questões como a racial, da mulher, registro de criança sem paternidade reconhecida", listou.

