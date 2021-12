Soteropolitanos têm saída tranquila na véspera do feriadão

Os soteropolitanos que anteciparam a viagem do feriadão não têm enfrentado transtornos para sair da cidade nesta sexta-feira, 5. O fluxo nas estradas e terminais marítimos aumentou em comparação a esta manhã, mas não há formação de filas ou congestionamentos.

O trânsito segue sem retenção nas rodovias estaduais e federais. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, um acidente sem vítimas aconteceu nesta tarde, mas não causou lentidão no fluxo de veículos.

Já os terminais marítimos apresentam fluxo intenso de passageiros, embora não haja formação de filas. Na travessia Salvador-Mar Grande, o movimento aumentou a partir das 13h e as embarcações saem com intervalo de 15 ou 30 minutos, de acordo com a demanda. A expectativa da Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) é que o número de passageiros seja maior na manhã de sábado, 6.

A situação é a mesma para os usuários do ferryboat. Segundo a assessoria da Internacional Travessias Salvador, no terminal São Joaquim o fluxo de pedestres e veículos é constante, porém sem longo tempo de espera. Em Bom Despacho, o movimento é menor. No momento, sete ferries estão operando, incluindo Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares, em operação assistida. A saída acontece de hora em hora, com duas embarcações saindo ao mesmo tempo.

