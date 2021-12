Soteropolitanos podem aproveitar Réveillon sem medo de chuva

Se você planeja passar a virada do ano na praia ou em outra área aberta, e estava com medo da chuva, pode ficar tranquilo porque não deve chover em Salvador, de acordo com o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Bahia, Itajacy Diniz.

Até há previsão de chuviscos (chuva rápida e fraca) no período entre esta terça, 29, e sábado, 2, mas "São Pedro" estará em festa e a expectativa é que não chova durante a noite do dia 31 e a madrugada de 1º de janeiro.

Em compensação, mesmo sem chuva forte, quem espera aproveitar o sol nesse feriadão de Ano Novo, pode rever os planos. Isso porque a previsão é de céu nublado nos próximos dias. A temperatura deve variar entre 22º e 33º C.

