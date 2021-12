Soteropolitanos marcam "rolezinho" em shopping da capital

Inspirados nos últimos "rolezinhos" realizados desde o mês de dezembro - quando milhares de jovens marcaram encontros em shoppings de São Paulo e foram reprimidos pela ação policial -, os soteropolitanos planejam agora uma edição local do protesto.

Por meio da comunidade do Facebook "Rolezinho das Antigas", criada no dia 12 de janeiro, os mais de 220 participantes confirmados discutem as estratégias para o evento, que está marcado para o dia 1º de fevereiro, às 16h20.

Inicialmente, um shopping localizado no bairro da Barra foi o escolhido como destino para a manifestação, mas outros estabelecimentos de grande porte não estão descartados. Na trilha sonora, ao invés do funk que tocou nos encontros paulistanos, estarão músicas conhecidas de bandas como É o Tchan e Psirico e também do cantor Raul Seixas.

O objetivo do grupo é protestar contra a discriminação racial no país, de acordo com o estudante da Ufba Alan Valadares, um dos organizadores do protesto. Ele explica que o "rolezinho" não é um movimento recente, pois já foi realizado inclusive por integrantes do Movimento dos Sem-Teto, barrados nestes estabelecimentos comerciais.

Segundo o estudante, uma das principais inspirações para o "rolezinho" é o movimento dos Panteras Negras nos EUA, quando os negros também eram proibidos de entrar em locais considerados "de gente branca".

"Aqui no Brasil ainda permanece essa estrutura. Recentemente, em São Paulo, um jovem trabalhador, que estava com a namorada, foi preso apenas por ser negro, pois não havia nenhuma prova de que ele estaria participando de um suposto crime alegado pela polícia. Existe uma lei que prevê a punição do comerciante caso o cliente seja mal atendido. Por isso, queremos que a juventude negra tenha acesso a este instrumento da sociedade", enfatiza Alan.

"Black blocs"

Nesta terça-feira, 14, a presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião para tratar dos "rolezinhos" que prometem ganhar o país nas próximas semanas. Segundo informações divulgadas na coluna "Cotidiano", da Folha de São Paulo, o maior temor é que o movimento tenha a adesão dos "black blocs", que também participaram da onda de manifestações em 2013.

Em Salvador, a organização do "Rolezinho das Antigas" afirma que serão coibidos atos de violência e outras que estejam fora dos objetivos pacíficos do movimento. "Nós vamos conversar com os participantes e mostrar a nossa intenção, que é colocar em pauta a questão do racismo em shoppings. Serão proibidas atitudes contrárias dentro dos estabelecimentos", revela Alan.

Bairro nobre x periferia

O movimento em Salvador ganhou o apelido de "Rolezinho das Antigas" por conta de uma prática que era realizada pelos jovens alguns anos atrás. Eles se reuniam em frente aos shoppings da cidade, ouvindo músicas de pagode e funk, principalmente. A retomada do movimento, agora dentro dos estabelecimentos, pretende protestar contra a discriminação e mostrar que os shoppings devem ser acessíveis a toda a população.

O bairro Barra foi escolhida para a primeira manifestação por ser considerado uma área nobre. Além disto, as recentes modificações nas linhas de ônibus da capital também serão colocadas em pauta.

"A prefeitura fez um trabalho de higienização social. As linhas de ônibus que saem da periferia com destino à Barra estão sendo cortadas. Ao mesmo tempo em que se cria uma praça na Barra, que é de interesse político, o acesso da periferia para chegar a este local é dificultado", completa o estudante.

