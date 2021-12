Os soteropolitanos aderiram ao "panelaço" realizado em todo o país na noite deste domingo, 15, durante o pronunciamento dos ministros da Justiça, José Eduardo Cardozo, e da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto.

O ato, realizado das janelas dos prédios, foi registrado por alguns moradores que também participaram do protesto. Além do barulho das panelas, também foram ouvidos apitos e gritos de protesto, além de luzes piscando.

Bairros como Canela, Pituba, Caminho das Árvores, Barra e Itaigara, entre outros, registraram os principais panelaços da capital baiana.

Este tipo de manifestação foi realizada pela primeira vez no dia 8 de março, durante o pronunciamento da presidente Dilma Rousseff pelo Dia da Mulher.

Desta vez, a ação tentou silenciar as falas de Rossetto e Cardozo, que ressaltaram a necessidade da reforma política e do fim do financiamento empresarial para campanhas eleitorais. Os ministros também falaram a respeito dos pedidos de impeachment e intervenção militar que ocorreram nas manifestações deste domingo.

Confira o vídeo:

Da Redação Soteropolitanos fazem "panelaço" durante pronunciamento

adblock ativo