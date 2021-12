Soteropolitano se queixa de elevação da temperatura

As temperaturas voltaram a subir na capital baiana e a sensação térmica têm-se elevado a ponto de incomodar soteropolitanos. Para o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os índices estão dentro do padrão dos últimos anos e variam entre 29° e 31°, em Salvador.

Mas quem trabalha ao ar livre diz que a impressão é que a temperatura está mais alta da que é medida. Para o vendedor de picolé Norato Nascimento, 48, o sol "está chegando com tudo". Diariamente, ele caminha da Boca do Rio até o Farol de Itapuã e, para enfrentar o calor, bebe cerca de dois litros de água na jornada.

"Só ando de boné, protetor solar e me hidrato muito. Quando chego em casa, o banho é frio. O ponto positivo é que a venda de picolés deve aumentar", espera.

O meteorologista Heráclio Alves explica que essa sensação deve-se ao fato de que, na cidade, o asfalto e as construções esquentam mais rápido com o sol e oferecem a sensação de calor extremo.

"A primavera tem a característica de aumentar a temperatura. Na Bahia, algumas regiões, sobretudo a central, têm estiagem também. Diferente da capital, em que as chuvas não reduzem tanto, mas a temperatura eleva. Mas tudo está dentro da normalidade", esclarece.

Nesta quarta-feira, 21, a Agência Espacial Norte-americana (Nasa, na sigla em inglês) alertou que o fenômeno do El Niño, no período 2015/2016, deve se igualar ao de 1997/1998, o mais forte já identificado até o momento. Trata-se de alterações significativas na distribuição da temperatura da superfície da água do Oceano Pacífico, que causam efeitos no clima.

Meteorologista do Inmet, Cláudia Valéria comenta que ainda não é possível identificar se o verão deste ano será mais quente que os anteriores nem se haverá influência do El Niño em Salvador: "Esses fatores só serão percebidos quando estivermos mais perto do verão".

