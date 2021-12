Som da gaita e aplausos marcam a despedida de Antonio Moreira

O livro sagrado conta que na Casa do Senhor há muitas moradas, mas no coração do proprietário do Restaurante Porto do Moreira, Antônio Moreira da Silva, também havia. Familiares, amigos, políticos e artistas se reuniram, na manhã desta quarta-feira, 3, no Cemitério Campo Santo, localizado na Federação, para o enterro do empresário, que morreu aos 72 anos vítima de infarto.

A sala dois do cemitério ficou pequena para tanta gente. No corredor, conversas, lembranças e lágrimas foram compartilhadas ao som da gaita que era tocada ao fundo. Dentro da sala, as últimas orações e a prece do padre Adílson Silva. Na saída do caixão, palmas e mais lágrimas.

A capacidade de agregar pessoas ao redor foi uma das características mais marcantes do proprietário, segundo os amigos e familiares. Mas nos últimos anos enfrentou um processo de depressão. “Ele teve trombose há quatro anos, chegou a perder 20 quilos. Estava se tratando bem, mas depois começou a entrar em depressão, não queria falar com ninguém. Guardo apenas bons momentos. É claro, nós brigávamos, mas isso tudo era secundário”, disse o irmãoFrancisco Moreira.

O restaurante Porto do Moreira, no Largo Dois de Julho, é um dos mais tradicionais de Salvador e recebe a visita de políticos e artistas como Caetano Veloso e Ney Matogrosso. Além disto, foi um dos preferidos do escritor Jorge Amado. O estabelecimento foi fundado em 1938 pelo português José Francisco Moreira, pai de Antônio. Após a morte do pai, ele e o irmão, Francisco Moreira, continuaram os negócios.

Ícone da boemia

O fotógrafo Valter Lessa lamenta a morte do colega e diz que a Bahia perde um ícone da boemia gastronômica “O conheço desde 1957. Sou fã de Paulinho da Viola e lembro que Antônio me ligou dizendo que Paulinho estava no restaurante. Fui até lá e ele me apresentou ao artista. Ele era uma enciclopédia viva de todos os assuntos”, descreve.

Já o jornalista e poeta Florisvaldo Mattos relembra que conheceu Antônio Moreira em 1958, quando ele ainda era garçom no restaurante. Ele acredita que Moreira era símbolo da amizade e acolhimento. “Ele recebia os clientes de maneira positiva. Possuía grande sensibilidade, foi um sujeito que agregou pessoas”, disse.

Amigos e familiares deram o último adeus ao empresário (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Para o educador Humberto Santiago, que frequenta o estabelecimento há mais de 20 anos, Moreira era um grande amigo e o restaurante, o melhor da Bahia. “O local é de sociabilidade, não é apenas a comida, mas o clima e a essência das conversas”, descreveu. O desembargador aposentado Carlos Cintra lembra que conheceu o amigo quando o restaurante era na Rua do Cabeça. “Antônio era uma figura cativante”, destaca.

Antônio deixou duas filhas, Thaíse e Tamara Moreira. Esta última resumiu a figura do pai: “Quem conviveu sabe o quanto ele era especial”.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

