Som alto e confusão marcam entrega de camisas do bloco As Muquiranas

A segunda-feira, 25, começou turbulenta para os moradores do entorno da Ladeira do Aflitos, no Dois de Julho, onde é feita a entrega das camisas para os associados do bloco As Muquiranas. Segundo os moradores, além do som do próprio evento, no Ginásio de Esporte do Sindicato dos Bancários, oito carros também começaram a tocar músicas com o volume acima do permitido por volta das 5h. O tumulto foi interrompido às 9h30, com a chegada de policias militares.

De acordo com a jornalista Luciane Reis, o desconforto é um conjunto da organização do bloco e dos associados. "O problema é o horário que escolheram para entregar. O som alto é gerado pela organização do evento e os que chegam acham que também possuem o direito de colocar músicas no mesmo volume. O barulho encerrou agora porque a polícia chegou. Estava muito desconfortável, eles estavam fazendo um pré-carnaval no meio da rua", explica.

Luciane destaca ainda que os foliões que chegam ao local para pegar a camisa estacionam em ambos os lados da rua, que é estreita, dificultando o tráfego de veículos e pedestres.

Além de músicas reproduzidas em alto volume, também há condutores que acionam as buzinas de seus veículos, ampliando o transtorno. Segundo os moradores da região, a situação se tornou habitual, sendo repetida próximo ao período carnavalesco ao longo dos anos.

Ao Portal A TARDE, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que uma equipe de fiscais está no local e notificou o bloco Muquiranas para conter a irregularidade imediatamente, sob pena de autuação por descumprir a notificação. O órgão também informou que duas denúncias foram registradas atavés do Fala Salvador, na discagem 156.

A diretoria do bloco As Muquiranas informou à equipe de reportagem que as providências necessárias foram tomadas para a entrega das fantasias no Ginásio de Esporte do Sindicato dos Bancários. Porém, a mesma se isenta das ações que ocorrem fora do espaço e deixa a cargo das autoridades responsáveis as medidas cabíveis, como punição dos automóveis estacionados em locais indevidos e uso de som em excesso.

Ainda em nota, a diretoria informou que no dia 18 deste mês foi protocolado um pedido frente à Polícia Militar, para solicitar o apoio de ronda no local.

Do lado de fora, foliões fazem festa com som alto e bebidas alcoólicas

Barulhos no bairro reduziram após a chegada da polícia

adblock ativo