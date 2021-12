Soltar fogos de artifício exige atenção e cuidados

Em função da proximidade das festas juninas, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) alertou nesta sexta-feira, 10, sobre a necessidade de se ter cuidado com a segurança na hora de soltar fogos de artifício. Em demonstração para a imprensa na manhã desta sexta, o capitão Carlos Grimaldi destacou que é preciso ter atenção desde a compra até o manuseio do artefato.

Coordenador do Comando de Atividades Técnicas e Pesquisa do CBMBA, Grimaldi afirmou que a compra deve ser feita em locais adequados, credenciados pela prefeitura e licenciados pela Polícia Civil.

"Isso vai dar garantia de que esses artefatos pirotécnicos são de boa procedência, que estão vindo de uma indústria e não são feitos de forma artesanal, como acontecia anteriormente. Inclusive, caso a população conheça algum local que esteja realizando esse tipo de fabricação, pode denunciar à Polícia Civil", ressaltou.

Além da compra em estabelecimentos credenciados, a orientação é que se deve seguir as indicações presentes nas embalagens, com a faixa etária adequada. Há, ainda, a classificação que vai de A, fogos mais simples, a D, aqueles de maior potencial de explosão.

O procedimento correto para soltar 'chuvinha' é manter o artefato longe da face

Crianças

Para o caso de uso por crianças, Grimaldi frisou que elas devem ser supervisionadas por responsáveis até o término do manuseio. "Com criança o cuidado deve ser absoluto. Fiscalização permanente, enquanto durar a queima do artefato, enquanto durar a brincadeira da queima do fogo de artifício", acrescentou.

Durante demonstração na sede do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, na Av. ACM, o capitão soltou rojões e aconselhou que o procedimento deve ser feito em local aberto, sem circulação de pessoas, além de que o artefato deve estar bem fixado ao chão com suporte ou uso de pedras.

A falta de cuidado e atenção no manuseio do artefato é uma das principais causas de acidentes. "As ocorrências relacionadas com os fogos estão diretamente ligadas à negligência. Não tomar os cuidados prescritos na embalagem, bem como a associação do uso desses materiais com a bebida alcoólica, contribui para as queimaduras", contou o capitão Carlos Grimaldi.

Usuários devem observar as instruções de manuseio que estão na embalagem

Primeiros socorros

Em casos de acidentes, a instrução é que seja aplicada água corrente e limpa, de forma rápida e contínua. "Essa água corrente vai dar um maior conforto à vítima, resfriando aquele local e fazendo uma limpeza breve dos vestígios daqueles artefatos que explodiu nas proximidades ou na mão daquela pessoa", destacou.

Após a água, a vítima deve ser levada ao hospital mais próximo. Segundo o capitão, o médico poderá avaliar a gravidade da queimadura.

