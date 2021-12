Solenidade marca reinauguração de sino da Igreja do Passo

Um dos três sinos da Igreja do Santíssimo Sacramento do Passo foi oficialmente reinaugurado neste domingo, 16, pela Secretaria de Turismo (Setur), que visa revitalizar os sinos do Centro Histórico. Ao som de salvas de fogos e aplausos, pouco depois das 11h, o sino voltou a soar.

O equipamento passou por um processo tecnológico. Agora, ele está programado para tocar sem a necessidade de um sineiro. Desde a inauguração da igreja, o sino já tocava, mas a partir deste domingo toca por método digital.

Na igreja, estavam presentes o secretário Fausto Franco, o historiador Rafael Dantas, autoridades policiais e fiéis. O evento ainda contou com a participação do patrocinador da restauração, Antônio Medrado, da Dona Empreendimentos.

O secretário disse estar feliz com a manifestação espontânea do empresariado, que abraçou o projeto e, junto com a secretaria, tem ajudado a devolver à cidade essa parte da história, que é o repicar dos sinos. Além disso, o secretário anunciou que há projetos para outras igrejas na capital e no interior.

O vizinho da igreja, Rosiel Silva Cordeiro, 29 anos, disse que ouvir o ressoar do sino é uma bênção. "Eu sou nascido e criado aqui e, quando ouço o sino tocar, parece que é Deus chamando. Sinto muita paz", ressalta.

Já o historiador Rafael Dantas afirma que o projeto tem como objetivo resgatar a tradição, mas também entra na parte do turismo, 'pois a beleza dos vários sinos repicando juntos atrai as pessoas ao Centro Histórico', comentou.

