Solenidade marca inauguração de nova sede da Sepromi na Pituba

A nova sede da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi), localizada no bairro da Pituba, em Salvador, no mesmo prédio do Teatro Jorge Amado, foi inaugurada nesta terça-feira, 29.

No evento, que reuniu representantes do movimento negro, artistas e autoridades religiosas, foi celebrado o calendário comemorativo dos 10 anos de implantação do órgão criado com a finalidade de articular e implementar políticas de proteção e garantia de direitos à população negra baiana.

Na abertura, o Bando de Teatro Olodum realizou uma apresentação com o espetáculo Cabaré da RRRRRaça, que também foi marcada pelo lançamento do carimbo oficial dos Correios pelo aniversário da Sepromi.

A nova sede conta com auditório e biblioteca especializada em temas vinculados às relações étnico-raciais.

Os ambientes levam os nomes Luiza Mahin, Manoel de Almeida Cruz, Luiza Bairros e Heróis dos Búzios, como forma de homenagear personalidades e episódios da luta do povo negro no Brasil.

No mesmo espaço também funciona o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa Nelson Mandela.

“Preparamos uma sede digna, com boa localização para o público. A partir disso, consolidamos as atividades institucionais no combate ao racismo e à intolerância religiosa”, conta a titular da Sepromi, Fabya Reis.

“Comemoramos a existência de órgãos como a Sepromi e o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra (CDCN), que fomentam políticas e a luta contra o racismo e o combate à intolerância religiosa”, diz Ademir Santos, do CDCN.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

