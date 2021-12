Solenidade inicia o 19º Encontro Internacional Virtual Educa na BA

Ao som do hino nacional, foi aberto o 19° Encontro Internacional Virtual Educa, considerado um dos maiores eventos sobre inovação e tecnologia aplicadas a educação. Solenidade ocorreu, na noite desta segunda-feira, 4, no Teatro Castro Alves (TCA).

"A semana inteira será de trocas de experiências entre educadores de vários países. Nós temos que conhecer aspectos positivos da educação. Aquela escola em que o professor ficava de costas para os alunos, escrevendo no quadro, já foi embora. É preciso mais interação, outras formas de comunicação e acesso", afirmou o governador Rui Costa.

O evento que prossegue até o dia 8, no Instituto Central de Educação Isaías Alves Geral (Iceia), aborda o tema “Educação para transformar a sociedade em um espaço multicultural único” reunindo especialistas da área do Brasil, na América Latina, do Caribe e da África.

Também estava presente o secretário da Educação do Estado, Walter Pinheiro, que ressaltou a importância da iniciativa que acontece pela primeira vez em uma escola. “A secretaria trouxe esse projeto como uma maneira de expandir as ações que vem realizando”. Entre os benefícios para a população, segundo o mesmo, está implantação de banda larga em todas as unidades de ensino, fruto da parceria com o Google.

O secretário-geral da Virtual Educa, José Maria Antón, explicou a escolha da Bahia. “Este ano, pensamos na escola Iceia, localizada em um município multicultural com raízes africanas para a educação do futuro, vinculado à tecnologia e inclusão”.

adblock ativo