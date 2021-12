Solenidade homenageia Santos Dumont no Dia da Aviação

Em 23 de outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont entrou para a história ao decolar a bordo de um avião, batizado de 14 Bis, impulsionado por um motor a gasolina. Desde então, a data é comemorada como o Dia da Aviação.

Na manhã desta sexta-feira, 23, a Base Aérea de Salvador (Basv) celebrou a ocasião com uma solenidade militar.

Às 10h30, o evento começou com a leitura da ordem do dia, seguida pelo canto do Hino do Aviador e desfile da tropa. Autoridades militares e civis, políticos e secretários do governo prestigiaram a solenidade na sede da Basv, em São Cristóvão.

Para o coronel-aviador Marcello Lobão Schiavo, a data celebra a atividade daqueles capazes de utilizar asas para cumprir missões. "É a data maior para a Força Aérea Brasileira (FAB)", ressaltou.

Ao final da cerimônia, o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, o presidente da Fecomércio-BA, Carlos Andrade, o vereador Henrique Carballal, os secretários municipais Rosemma Maluf (Semob) e Silvio Pinheiro (Sucom) e o presidente da Agência Reguladora e Fiscalizadora dos Serviços Públicos de Salvador, Henrique Trindade, receberam o título de membros honorários da FAB.

O Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira também está sendo comemorado com uma exposição no Shopping Barra, até o próximo domingo.

Promovida pela Base Aérea de Salvador, a mostra é composta por uma réplica em miniatura da aeronave P-3AM, equipamentos de voo utilizados pelo Esquadrão Orungan, além de vídeos institucionais e de operações da aeronáutica.

No estande, militares tiram dúvidas dos interessados, informando sobre as formas de ingresso na FAB e comentando curiosidades.

Brasília

Em Brasília, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, destacou na ordem do dia o exemplo e a persistência de Dumont.

"Neste dia tão especial, sinto-me honrado por ter a oportunidade de homenagear o Pai da Aviação e patrono da Aeronáutica Brasileira, Alberto Santos Dumont. Hoje, comemoramos 109 anos do voo do mais pesado que o ar. Obrigado, Alberto Santos Dumont! Parabéns, aviador brasileiro! Parabéns, Força Aérea Brasileira!", disse.

