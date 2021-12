Solenidade homenageia os boinas azuis

O som das cornetas da Banda de Música da 6ª Região Militar que ecoaram, pontualmente, às 9h30 da manhã de sexta-feira, 3, na praça Duque de Caxias, no bairro de Nazaré, marcou o início da solenidade em comemoração ao Dia dos Peacekeepers, os chamados "boinas azuis".

Os boinas azuis fazem parte das tropas em missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), enviadas para contribuir na reconstrução de países que vivem os impactos da guerra.

A cerimônia contou com a marcha de integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, que atuaram como missionários em diversos países.

Missões

Depois de atuar dois anos na reconstrução do Timor-Leste, uma pequena ilha banhada pelo oceano Índico, que sofreu com uma guerra civil durante 28 anos, a capitã Gilmara de Oliveira, uma das poucas mulheres presentes ao evento, destacou a importância da representatividade feminina na corporação. "Somos poucas, me sinto honrada em representar as mulheres".

Sobreviver com muito pouco em condições extremas é o que o sargento Sena, membro da Força Área Brasileira baseado em Salvador, absorveu em relação à troca de experiência que teve durante um ano de convivência com o povo haitiano.

O Haiti é um país caribenho, que foi devastado por um terremoto em 2010, onde estima-se que mais de 120 mil pessoas morreram em consequência da catástrofe natural.

Atuação

Em 2016, o Brasil completa 12 anos assumindo a missão de manutenção da paz no país, por meio do comando do Exército.

"Hoje, homenageamos esse militares que foram cumprir sua missão de levar a paz aos países mais necessitados", frisou o comandante da 6ª Região Militar, general Artur Moura.

Ao todo, o Brasil já participou de mais de 30 missões das Nações Unidas, com cerca de 27 mil militares enviados ao exterior.

Atualmente, 1.743 militares brasileiros integrantes das três Forças Armadas atuam em nove missões de paz pelo mundo.

adblock ativo