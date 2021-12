Soldados da PM são baleados depois de deixar serviço na Pituba

Dois policiais militares tinham acabado de deixar o serviço e, quando estavam a caminho de um carro, foram surpreendidos por dois homens armados em uma moto. Segundo a Polícia Militar, os soldados Heferson Gato dos Santos e Jonatan de Jesus Patrício foram atingidos pelos disparos na noite desta sexta-feira, 26, na localidade conhecida como Lagoa dos Patos, na Pituba, em Salvador.

De acordo com a polícia, Heferson foi atingido no peito e na perna. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. Já Jonatan, que o tiro passou de raspão nas costas, foi levado para o Hospital da Bahia, na avenida Magalhães Neto. Ambos não correm risco de morte, conforme a PM.

Policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar (13ª CIPM/Pituba), onde os soldados são lotados, realizaram diversas buscas na região, mas até o momento os dois suspeitos não foram localizados.

