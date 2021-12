Soldado PM mata sargento em festa no Cabula

O que era para ser uma festa para comemorar a promoção do sargento Adaílton Soares dos Santos, 50 anos, acabou em tragédia na madrugada deste domingo, 1º, por volta de 1h20. Isso porque durante a confraternização, realizada no Conjunto ACM, no bairro do Cabula, em Salvador, uma confusão envolvendo o anfitrião e o convidado Eduardo da Mata, também soldado PM, resultou no assassinato de Adaílton, que mal teve tempo de aproveitar sua promoção na polícia. Na última sexta-feira, 30, ele tinha sido promovido para a patente de sargento na corporação.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o soldado acusado pelo crime, além de matar o sargento, também teria baleado outro convidado, identificado como Adilson Cardoso Cerqueira. A vítima, que passou por cirurgia ainda nesta madrugada, está internada no Hospital Roberto Santos, no Cabula. O estado de saúde do vizinho do sargento não foi revelado até o momento.

Eduardo, que era amigo do sargento, fugiu logo após cometer o homicídio. Policiais do DHPP investigam o caso, mas ainda não têm pistas sobre o paradeiro do homicida, que é lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado - Polo Industrial, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.



De acordo com moradores do local, a praça onde o assassinato ocorreu fica sempre movimentada durante os finais de semana, quando amigos se encontram para beber. "Adaílton e Eduardo estavam sempre aqui, eram bem amigos. Na praça nunca tinha acontecido confusão", conta um frequentador da praça, que não quis se identificar.



* Colaborou Joana Oliveira.

