Soldado do Exército é baleado na Rótula do Abacaxi

Um soldado do Exército foi baleado na noite deste domingo, 30, na Rótula do Abacaxi. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ele foi atingido no braço e na perna por volta das 19 horas.

O soldado foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital do Exército. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

